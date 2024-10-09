Генеральный директор «Даллас Маверикс» Синтия Маршалл уйдёт в отставку в конце года

Генеральный директор «Даллас Маверикс» Синтия Маршалл объявила о своём уходе на пенсию в конце года и о переходе на должность консультанта команды до декабря 2025 года. Об этом сообщает телеканал ESPN.

«Я дорожу каждым днём нашего совместного пути. Мы сделали «Маверикс» лучше. И вы все сделали меня лучше. Надеюсь, я оставлю клуб более сильным, чем он был», — приводит слова Маршалл ESPN.

64-летняя Синтия Маршалл работает в «Маверикс» с марта 2018 года.

В прошлом сезоне «Даллас» вышел в финал Национальной баскетбольной ассоциации, где уступил «Бостон Селтикс» со счётом 1-4.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет проведено два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».