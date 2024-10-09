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«Какой город мы представляем». Тренер «Уралмаша» — об игре с «Пармой»

«Какой город мы представляем». Тренер «Уралмаша» — об игре с «Пармой»
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42-летний белорусский профессиональный баскетболист, игравший на позиции атакующего защитника, а ныне являющийся главным тренером российского клуба «Уралмаш», Ростислав Вергун прокомментировал поражение своей команды в матче Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
56 : 63
Парма
Пермь
Уралмаш: Уиттакер - 23, Мартин - 12, Даглас - 11, Нэльсон - 9, Зайцев - 1, Глазунов, Акрамов, Писклов, Новиков, Белянков, Балашов, Михеев
Парма: Хэмм - 16, Нэвелс - 16, Хэмилтон - 12, Ильницкий - 7, Захаров - 7, Якушин - 5, Свинин, Халтурин, Морозов, Тучков, Чебуркин, Фирсов

«Нам нужно найти в себе ресурс, нужно вернуться к началу — характеру и пониманию того, какой город мы представляем и какие ожидания мы подарили болельщикам своим прошлогодним перформансом. Мы можем искать оправдания — отсутствие центрового, травма капитана в игре, болезни, — но это всё относительно. Очень неприятные впечатления. Соперника поздравляю с заслуженной победой», — приводит слова Вергуна пресс-служба клуба.

После пяти проведённых игр в сезоне-2024/2025 «Уралмаш» занимает девятое место в таблице.

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