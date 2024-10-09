«Какой город мы представляем». Тренер «Уралмаша» — об игре с «Пармой»

42-летний белорусский профессиональный баскетболист, игравший на позиции атакующего защитника, а ныне являющийся главным тренером российского клуба «Уралмаш», Ростислав Вергун прокомментировал поражение своей команды в матче Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой».

«Нам нужно найти в себе ресурс, нужно вернуться к началу — характеру и пониманию того, какой город мы представляем и какие ожидания мы подарили болельщикам своим прошлогодним перформансом. Мы можем искать оправдания — отсутствие центрового, травма капитана в игре, болезни, — но это всё относительно. Очень неприятные впечатления. Соперника поздравляю с заслуженной победой», — приводит слова Вергуна пресс-служба клуба.

После пяти проведённых игр в сезоне-2024/2025 «Уралмаш» занимает девятое место в таблице.