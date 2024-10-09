«Црвена Звезда» с разницей в семь очков победила «Басконию» в матче 2-го тура Евролиги

В Белграде завершился матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Црвена Звезда» и «Баскония». Игра закончилась со счётом 78:71 (25:20, 17:14, 17:15, 19:22) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Айзея Кэнэн. Он набрал 19 очков и две результативных передачи. У «Басконии» лучшую результативность продемонстрировал нигерийский форвард Чима Монеке, на счету которого 19 очков, шесть подборов и две передачи.

В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» на выезде сыграет с турецким клубом «Фенербахче». Встреча состоится 15 октября. «Баскония» в тот же день примет дома «Реал» Мадрид.