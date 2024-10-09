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Црвена Звезда – Баскония, результат матча 9 октября 2024, счет 78:71, Евролига

«Црвена Звезда» с разницей в семь очков победила «Басконию» в матче 2-го тура Евролиги
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В Белграде завершился матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Црвена Звезда» и «Баскония». Игра закончилась со счётом 78:71 (25:20, 17:14, 17:15, 19:22) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
09 октября 2024, среда. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
78 : 71
Баскония
Витория, Испания
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Лазич, Калинич, Добрич, Боломбой, Даум, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Баскония: Ховард, Savkov, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Rogkavopoulos, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Айзея Кэнэн. Он набрал 19 очков и две результативных передачи. У «Басконии» лучшую результативность продемонстрировал нигерийский форвард Чима Монеке, на счету которого 19 очков, шесть подборов и две передачи.

В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» на выезде сыграет с турецким клубом «Фенербахче». Встреча состоится 15 октября. «Баскония» в тот же день примет дома «Реал» Мадрид.

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