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Тренер «Пари НН» Козин назвал основной фактор поражения от «Зенита»

Тренер «Пари НН» Козин назвал основной фактор поражения от «Зенита»
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Главный тренер нижегородского клуба «Пари НН» Сергей Козин подвёл итоги матча с петербургским «Зенитом» и назвал основной фактор поражения своей команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 78
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Бэйкон - 24, Пойтресс - 14, Мун - 13, Спеллмен - 11, Хантер - 7, Захаров - 4, Фрейзер - 3, Жбанов - 3, Воронцевич - 2, Щербенев, Карасёв, Вольхин
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 20, Доукинс - 11, Гант - 10, Джуришич - 10, Чадов - 9, Бабурин - 9, Хвостов - 5, Наталл - 4, Ганькевич, Хоменко, Карпенков, Зоткин

«Поздравляю «Зенит» с победой! Они сегодня выглядели лучше нас и реализовали свои броски. К сожалению, мы упустили ситуацию, и разница в счёте достигла 17 очков. Я очень рад, что моя команда смогла вернуться в игру после этого отрезка и в конце четвертой четверти выйти на равные позиции.

У нас было достаточно свободных бросков, которые мы просто не реализовали, а также три-четыре ситуации, когда мы сыграли отличную защиту, мяч был у нас в руках, но не начали атаку и просто отдавали его сопернику. Это основной фактор — из 12 потерь мы 10 отдали просто в руки сопернику. И самое главное, что с этих потерь мы пропустили очки в свое кольцо. В целом я рад, что мы смогли остановить «Зенит» на 80 очках, но нам нужно было забить больше своих», — приводит слова Козина пресс-служба клуба.

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