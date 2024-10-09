Тренер «Пари НН» Козин назвал основной фактор поражения от «Зенита»

Главный тренер нижегородского клуба «Пари НН» Сергей Козин подвёл итоги матча с петербургским «Зенитом» и назвал основной фактор поражения своей команды.

«Поздравляю «Зенит» с победой! Они сегодня выглядели лучше нас и реализовали свои броски. К сожалению, мы упустили ситуацию, и разница в счёте достигла 17 очков. Я очень рад, что моя команда смогла вернуться в игру после этого отрезка и в конце четвертой четверти выйти на равные позиции.

У нас было достаточно свободных бросков, которые мы просто не реализовали, а также три-четыре ситуации, когда мы сыграли отличную защиту, мяч был у нас в руках, но не начали атаку и просто отдавали его сопернику. Это основной фактор — из 12 потерь мы 10 отдали просто в руки сопернику. И самое главное, что с этих потерь мы пропустили очки в свое кольцо. В целом я рад, что мы смогли остановить «Зенит» на 80 очках, но нам нужно было забить больше своих», — приводит слова Козина пресс-служба клуба.