Результаты всех матчей Евролиги 9 октября, турнирная таблица

В среду, 9 октября, состоялись матчи 2-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено две игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 9 октября:

«Монако» — «Маккаби» Тель-Авив — 85:79;

«Црвена Звезда» — «Баскония» — 78:71.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путевку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.