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Результаты всех матчей Евролиги 9 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 9 октября, турнирная таблица
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В среду, 9 октября, состоялись матчи 2-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено две игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 9 октября:

«Монако» — «Маккаби» Тель-Авив — 85:79;
«Црвена Звезда» — «Баскония» — 78:71.

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
09 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
85 : 79
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Папаяннис, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Begarin, Браун, Стразель, Джеймс
Маккаби Т-А: Hoard, Лойд, Kaba, Менко, Соркин, Rayman, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
09 октября 2024, среда. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
78 : 71
Баскония
Витория, Испания
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Лазич, Калинич, Добрич, Боломбой, Даум, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Баскония: Ховард, Savkov, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Rogkavopoulos, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путевку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

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Комментарии
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