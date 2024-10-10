Еврокубок: результаты матчей 9 октября, турнирная таблица

В середу, 9 октября, состоялся игровой день 3-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Еврокубок, результаты матчей 9 октября:
У-БТ — «Валенсия» — 96:105;
«Трефл Сопот» — «Ховентуд» — 73:78;
«Хапоэль» Иерусалим — «Гамбург Тауэрс» — 89:74;
«Доломити Энергия» — «Будучность» — 64:85;
«Гран Канария» — «Бахчешехир Колежи» — 66:63.
Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.
Напомним, победителем минувшего сезона Еврокубка является французский клуб «Париж», который в серии из двух матчей обыграл в финале «Бурк».
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