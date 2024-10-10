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Еврокубок: результаты матчей 9 октября, турнирная таблица

Еврокубок: результаты матчей 9 октября, турнирная таблица
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В середу, 9 октября, состоялся игровой день 3-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица

Еврокубок, результаты матчей 9 октября:

У-БТ — «Валенсия» — 96:105;
«Трефл Сопот» — «Ховентуд» — 73:78;
«Хапоэль» Иерусалим — «Гамбург Тауэрс» — 89:74;
«Доломити Энергия» — «Будучность» — 64:85;
«Гран Канария» — «Бахчешехир Колежи» — 66:63.

Еврокубок . Группа B. 3-й тур
09 октября 2024, среда. 19:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
96 : 105
Валенсия
Валенсия, Испания
Еврокубок . Группа A. 3-й тур
09 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Окончен
73 : 78
Ховентуд
Бадалона, Испания
Еврокубок . Группа B. 3-й тур
09 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Окончен
89 : 74
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Еврокубок . Группа A. 3-й тур
09 октября 2024, среда. 21:00 МСК
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Окончен
64 : 85
Будучность
Подгорица, Черногория
Еврокубок . Группа A. 3-й тур
09 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Окончен
66 : 63
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Напомним, победителем минувшего сезона Еврокубка является французский клуб «Париж», который в серии из двух матчей обыграл в финале «Бурк».

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