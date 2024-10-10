«Решили, что исход встречи решён». Воронцевич — о трудностях «Зенита» в матче с «Пари НН»

37-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда за петербургский «Зенит», Андрей Воронцевич подвёл итоги матча с «Пари Нижний Новгород» в рамках Единой лиги ВТБ, в котором клуб Воронцевича одержал победу.

«Победа есть победа. Мы готовились к «Пари НН», зная, что это серьёзный соперник. Тем более что в предыдущем матче они обыграли ЦСКА. Понимали, что будет вообще нелегко и нам предстоит выступать против командной игры. Естественно, с теми разыгрывающими, с которыми приехал соперник, это было непросто, поэтому и встреча была такая. Хотя в моменте мы имели 13-16 очков. Наверное, решили, что всё, исход предрешён, но с такими командами расслабляться не стоит.

Соперники тоже готовится. Мы не хотели, чтобы они совершали открытые броски. Но ребята — профессионалы, тоже неплохо читают игру. Думаю, наши сложности в коммуникации. Это то, над чем нам предстоит провести много работы. Где-то запутались при сменах, где-то заступили. Зачастую мы терялись в таких моментах, поэтому пропустили несколько открытых бросков», — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».

Андрей набрал в матче два очка и сделал четыре подбора за 14 минут игрового времени на площадке.