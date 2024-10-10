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«Решили, что исход встречи решён». Воронцевич — о трудностях «Зенита» в матче с «Пари НН»

«Решили, что исход встречи решён». Воронцевич — о трудностях «Зенита» в матче с «Пари НН»
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37-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда за петербургский «Зенит», Андрей Воронцевич подвёл итоги матча с «Пари Нижний Новгород» в рамках Единой лиги ВТБ, в котором клуб Воронцевича одержал победу.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 78
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Бэйкон - 24, Пойтресс - 14, Мун - 13, Спеллмен - 11, Хантер - 7, Захаров - 4, Фрейзер - 3, Жбанов - 3, Воронцевич - 2, Щербенев, Карасёв, Вольхин
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 20, Доукинс - 11, Гант - 10, Джуришич - 10, Чадов - 9, Бабурин - 9, Хвостов - 5, Наталл - 4, Ганькевич, Хоменко, Карпенков, Зоткин

«Победа есть победа. Мы готовились к «Пари НН», зная, что это серьёзный соперник. Тем более что в предыдущем матче они обыграли ЦСКА. Понимали, что будет вообще нелегко и нам предстоит выступать против командной игры. Естественно, с теми разыгрывающими, с которыми приехал соперник, это было непросто, поэтому и встреча была такая. Хотя в моменте мы имели 13-16 очков. Наверное, решили, что всё, исход предрешён, но с такими командами расслабляться не стоит.

Соперники тоже готовится. Мы не хотели, чтобы они совершали открытые броски. Но ребята — профессионалы, тоже неплохо читают игру. Думаю, наши сложности в коммуникации. Это то, над чем нам предстоит провести много работы. Где-то запутались при сменах, где-то заступили. Зачастую мы терялись в таких моментах, поэтому пропустили несколько открытых бросков», — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».

Андрей набрал в матче два очка и сделал четыре подбора за 14 минут игрового времени на площадке.

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