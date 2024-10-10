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«Кто-нибудь» может объяснить?!» Леброн – о предстоящем матче с «Милуоки»

«Кто-нибудь» может объяснить?!» Леброн – о предстоящем матче с «Милуоки»
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс остался недоволен графиком предсезонной подготовки команды. В ночь на 11 октября «Лейкерс» предстоит провести предсезонный матч НБА с «Милуоки Бакс». Расстояние от Лос-Анджелеса до Милуоки составляет 2,8 тыс. километра.

НБА — предсезонные матчи
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кто-нибудь может мне объяснить, почему мы летим в Милуоки на одну предсезонную игру!?!?» — написал Леброн на своей личной странице в социальной сети X.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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Леброн Джеймс тренируется перед началом сезона НБА

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