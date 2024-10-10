«Кто-нибудь» может объяснить?!» Леброн – о предстоящем матче с «Милуоки»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс остался недоволен графиком предсезонной подготовки команды. В ночь на 11 октября «Лейкерс» предстоит провести предсезонный матч НБА с «Милуоки Бакс». Расстояние от Лос-Анджелеса до Милуоки составляет 2,8 тыс. километра.

«Кто-нибудь может мне объяснить, почему мы летим в Милуоки на одну предсезонную игру!?!?» — написал Леброн на своей личной странице в социальной сети X.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

Леброн Джеймс тренируется перед началом сезона НБА