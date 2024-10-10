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Крис Пол отдал шикарный аллей-уп на Виктора Вембаньяму

Крис Пол отдал шикарный аллей-уп на Виктора Вембаньяму
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Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Крис Пол в матче предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации отдал красивейший навес на центрового Виктора Вембаньяму, который вколотил мяч сверху.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Это первый матч в составе «Сан-Антонио» для Криса Пола. «Шпоры» победили «Орландо Мэджик» со счётом 107:97. 39-летний Пол набрал пять очков, два подбора и три передачи. Вембаньяма записал на свой счёт 11 очков, девять подборов, три блок-шота и четыре передачи.

Напомним, в прошлом матче «Сан-Антонио» уступил «Оклахома-Сити Тандер» с результатом 107:112. Ни Вембаньяма, ни Пол на паркете в игре с лидером Западной конференции прошлого сезона не появлялись.

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