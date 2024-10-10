«Его способности паса особенные». Тренер Кевин Янг — о Егоре Дёмине

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU) Кевин Янг выделил способности для паса у российского баскетболиста Егора Дёмина, который следующий сезон проведёт в баскетбольной программе колледжа.

«Его способности паса особенные. Он умеет видеть низкого человека, роллера и квотербека. Сегодня вечером он лучше всего выглядел против агрессивной защиты на пик-н-роллах. Он начинает понимать ритм ведения мяча. Это даст ему больше времени как квотербеку, отступающему назад для паса», — сказал Кевин Янг на пресс-конференции BYU после выставочного матча.

Напомним, в выставочном матче BYU провели две полноценных половины с совершенно разными составами. В той части встречи, где играл Дёмин, его команда выиграла со счётом 49:39. Сам Егор провёл на паркете 17 минут и отметился девятью набранными очками, четырьмя подборами и пятью передачами.