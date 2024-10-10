«Голден Стэйт» установил новый рекорд клуба по точным трёхочковым в НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации установил новый рекорд клуба по реализованным трёхочковым броскам.

В матче с «Сакраменто Кингз» «воины» реализовали 28 «трёшек». Бадди Хилд отметился шестью точными бросками издали, Жонатан Куминга и Де’Энтони Мелтон — четырьмя, Стефен Карри и Линди Уотерс III — тремя, Дрэймонд Грин, Брэндин Подзиемски и Моузес Муди — двумя, а Кайл Андерсон и Рис Бикман — одним.

Напомним, «Голден Стэйт» одержал победу над «Сакраменто» со счётом 122:112. Самым результативным игроком встречи стал Хилд, набравший 22 очка, три подбора и одну передачу.