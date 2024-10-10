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«Голден Стэйт» установил новый рекорд клуба по точным трёхочковым в НБА

«Голден Стэйт» установил новый рекорд клуба по точным трёхочковым в НБА
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«Голден Стэйт Уорриорз» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации установил новый рекорд клуба по реализованным трёхочковым броскам.

НБА — предсезонные матчи
10 октября 2024, четверг. 05:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
112 : 122
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Дерозан - 15, Монк - 13, Фокс - 11, Сабонис - 11, Ellis - 10, Джонс - 10, Лень - 10, Мюррэй - 8, Джонс - 7, Макдэниелс - 6, Томас - 3, Labissiere - 2, Jones - 2, Эллис - 2, Crawford - 2, Тэйлор
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 22, Куминга - 16, Мелтон - 16, Карри - 13, Грин - 10, Муди - 9, Уотерс III - 9, Подзиемски - 8, Джексон-Дэвис - 8, Андерсон - 3, Beekman - 3, Луни - 2, Сантос - 2, Пэйтон II - 1, Post, Hinson, Нокс, Rowe, Спенсер

В матче с «Сакраменто Кингз» «воины» реализовали 28 «трёшек». Бадди Хилд отметился шестью точными бросками издали, Жонатан Куминга и Де’Энтони Мелтон — четырьмя, Стефен Карри и Линди Уотерс III — тремя, Дрэймонд Грин, Брэндин Подзиемски и Моузес Муди — двумя, а Кайл Андерсон и Рис Бикман — одним.

Напомним, «Голден Стэйт» одержал победу над «Сакраменто» со счётом 122:112. Самым результативным игроком встречи стал Хилд, набравший 22 очка, три подбора и одну передачу.

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