Евролига: расписание всех матчей 9 октября

Сегодня, 10 октября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Евролиги 10 октября:

21:15 мск — «Панатинаикос» — «Бавария»

21:45 мск — «Реал» Мадрид — «Партизан»

Напомним, игры регулярного чемпионата Евролиги проходят с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд встречаются друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.

Шести лучшим клубам регулярного сезона достанется путёвка в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин.