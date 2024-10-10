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Евролига: расписание всех матчей 9 октября

Евролига: расписание всех матчей 9 октября
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Сегодня, 10 октября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Евролиги 10 октября:

21:15 мск — «Панатинаикос» — «Бавария»
21:45 мск — «Реал» Мадрид — «Партизан»

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, игры регулярного чемпионата Евролиги проходят с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд встречаются друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.

Шести лучшим клубам регулярного сезона достанется путёвка в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин.

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