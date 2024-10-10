Виктор Вембаньяма оформил эффектный слэм-данк в предсезонке НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в проходе реализовал эффектный слэм-данк в матче предсезонки Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик».

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Сезон-2024/2025 станет для 20-летнего Вембаньямы вторым в НБА. По итогам прошлого регулярного чемпионата талантливый француз стал лучшим новичком сезона, а также оказался вторым в голосовании на «Защитника года», уступив только соотечественнику Руди Гоберу.

Напомним, «Сан-Антонио» выиграл у «Орландо Мэджик» со счётом 107:97. Вембаньяма набрал в матче 11 очков, девять подборов, три блок-шота и четыре передачи. В одном из моментов матча Крис Пол отдал красивейший наброс на Вембаньяму.