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«Не похоже на те места, где я играл». Егор Дёмин — об игре на арене в США

«Не похоже на те места, где я играл». Егор Дёмин — об игре на арене в США
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Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, поделился мнением об игре на домашней арене колледжа.

«Честно говоря, это даже близко не похоже на те места, где я играл. Я был во многих разных залах, где было очень шумно и многолюдно, но здесь другая энергия и другая атмосфера. Здесь просто весело. Я могу сказать за всех, что нам очень понравилось просто находиться в этом зале сегодня», — сказал Егор Дёмин на пресс-конференции BYU после выставочного матча.

Отметим, что BYU провели выставочный матч, в котором были две половины с двумя совершенно разными составами. В той части встречи, где играл Дёмин, его команда выиграла со счётом 49:39. Сам Егор провёл на паркете 17 минут и отметился девятью набранными очками, четырьмя подборами и пятью передачами.

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