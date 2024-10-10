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«Мне было плевать на баскетбол». Джимми Батлер — о состоянии после смерти отца

«Мне было плевать на баскетбол». Джимми Батлер — о состоянии после смерти отца
Джимми Батлер
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер рассказал, в каком состоянии находился после смерти своего отца.

«Сразу после перерыва на Матч всёх звёзд НБА (выставочные матчи, которые проводятся лигой ежегодно в феврале. — Прим. «Чемпионата») моим товарищам по команде действительно нужно было, чтобы я был рядом с ними в лучшей своей форме. Но мне было плевать на баскетбол. Мне было всё равно. Очень отстойно терять близких тебе людей, это несёт огромную боль.

Я не знал, что делать. Никакая сумма денег в мире не может вернуть его. Баскетбол, сколько бы я в него ни играл, он не мог это исправить», — опубликовал Батлер в социальной сети Х (ранее Twitter) отрывок из спортивного сериала «Первая пятёрка» (Starting 5), участие в котором принял и Батлер.

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