«Кливленд» — «Индиана»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию

Завтра, 11 октября, пройдёт матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» между собой сыграют «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». Начало игры запланировано на 2:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Для ознакомления с протоколом встречи просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 11 октября 2024, пятница. 02:00 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Индиана Пэйсерс Индианаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что матч можно будет посмотреть в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».