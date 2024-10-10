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Мемфис Гриззлиз — Шарлотт Хорнетс: во сколько начало матча НБА 2024/2025, смотреть трансляцию в России, 11 октября

«Мемфис» — «Шарлотт»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию
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Завтра, 11 октября, пройдёт матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «ФедЭксФорум» между собой сыграют «Мемфис Гриззлиз» и «Шарлотт Хорнетс». Начало игры запланировано на 3:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Для ознакомления с протоколом встречи просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.

НБА — предсезонные матчи
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что матч можно будет посмотреть в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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