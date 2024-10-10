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Видео: индивидуальные действия Егора Дёмина в игре за американский колледж

Видео: индивидуальные действия Егора Дёмина в игре за американский колледж
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Российский игрок университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин провёл за колледж первую игру. Встреча проходила в формате выставочного матча, который был поделён на две половины. В первой из них играли одни баскетболисты, во второй — совершенно другие.

Индивидуальные действия Егора Дёмина в игре за колледж:

Та часть матча, где играл Дёмин, его команда выиграла со счётом 49:39. Сам Егор провёл на паркете 17 минут и отметился девятью набранными очками, четырьмя подборами и пятью передачами.

Большинство известных спортивных изданий котируют Дёмина как топового проспекта, который находится в десятке лучших драфта НБА 2025 года.

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