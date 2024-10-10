«Патроны приберегли на Москву». Георгий Жбанов — о победе «Зенита» над «Пари НН»

Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Георгий Жбанов прокомментировал минимальную победу своей команды над «Пари НН» (81:78) в рамках Единой лиги ВТБ.

«Да, патроны приберегли на Москву. Чего их тратить попросту? Поэтому… Сегодня нелётная погода в Питере, походу. Ничего, настреляем в Москве.

Это будет большой матч. Мы все его ждём, мы играем ради таких матчей, чтобы приходило много болельщиков, была классная напряжённая атмосфера.

Их главная сила в братушке Алексе Аврамовиче. Наш брат сербский неплохо вписался в систему ЦСКА. Управляет игрой в нападении. Не знаю, посмотрим, что тренер скажет, что против него делать будем», — приводит слова Жбанова пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит».