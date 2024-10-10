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«Патроны приберегли на Москву». Георгий Жбанов — о победе «Зенита» над «Пари НН»

«Патроны приберегли на Москву». Георгий Жбанов — о победе «Зенита» над «Пари НН»
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Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Георгий Жбанов прокомментировал минимальную победу своей команды над «Пари НН» (81:78) в рамках Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 78
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Бэйкон - 24, Пойтресс - 14, Мун - 13, Спеллмен - 11, Хантер - 7, Захаров - 4, Фрейзер - 3, Жбанов - 3, Воронцевич - 2, Щербенев, Карасёв, Вольхин
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 20, Доукинс - 11, Гант - 10, Джуришич - 10, Чадов - 9, Бабурин - 9, Хвостов - 5, Наталл - 4, Ганькевич, Хоменко, Карпенков, Зоткин

«Да, патроны приберегли на Москву. Чего их тратить попросту? Поэтому… Сегодня нелётная погода в Питере, походу. Ничего, настреляем в Москве.

Это будет большой матч. Мы все его ждём, мы играем ради таких матчей, чтобы приходило много болельщиков, была классная напряжённая атмосфера.

Их главная сила в братушке Алексе Аврамовиче. Наш брат сербский неплохо вписался в систему ЦСКА. Управляет игрой в нападении. Не знаю, посмотрим, что тренер скажет, что против него делать будем», — приводит слова Жбанова пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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