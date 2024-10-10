Игроки «Лейкерс» довольны работой Джей Джей Редика, несмотря на два поражения подряд

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» отметили, что, несмотря на всего два сыгранных матча в предсезонных играх, которые они проиграли, они довольны работой нового тренера команды Джей Джей Редика, который пришёл на смену Дарвину Хэму в этом сезоне.

«Послушайте, Дарвин славный мужик, и очень хороший как человек. С ним легко общаться. Он сам бывший игрок, и выигрывал чемпионат. Все игроки команды уважали его как человека, и это было проблемой. Все относились к нему как к приятелю, а не как к тренеру.

Его схемы, ротации и неспособность нести ответственность за свои ошибки раздражали всех ребят на протяжении года. Все его стали игнорировать еще с декабря 2023 года», — приводит слова одного из баскетболистов «Лос-Анджелес Лейкерс» Hoopswire.