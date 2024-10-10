Майкл Джордан пожертвовал миллион долларов больнице Портленда

Легендарный баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошлых лет Майкл Джордан, который является амбассадором бренда Nike, пожертвовал $ 1 млн на создание центра кардиологических заболеваний в Портленде.

Семизначное пожертвование Джордана будет использовано для создания центра амилоидоза сердца, названного в честь другого великого игрока, представляющего бренд Nike, Говарда Уайта, которому несколько лет назад сделали пересадку сердца.

Напомним, Джордан официально завершил свою карьеру в 2003 году после того, как принял участие в 14-м для себя Матче всех звезд, обойдя Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков в рамках этого турнира.

Сезон-2002/2003 стал последним в карьере Джордана. Последний матч в своей карьере Джордан сыграл против «Филадельфии Сиксерс».