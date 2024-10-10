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Экс-баскетболист НБА Гилберт Аренас: новые правила НБА разрушают игру

Экс-баскетболист НБА Гилберт Аренас: новые правила НБА разрушают игру
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас раскритиковал новое правило НБА, что кандидаты на различные награды по итогам сезона обязаны провести как минимум 65 матчей на протяжении одного игрового сезона.

«Минимальное требование в 65 игр для получения наград по итогам сезона портит игру.

Джоэл Эмбиид, вероятно, мог бы стать лучшим игроком в лиге. До травмы в прошлом сезоне казалось, что он на пути к получению ещё одного приза самому ценному игроку, но ему элементарно не хватило сыгранных матчей для получения награды», — приводит слова Аренаса Thecoldwire.

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