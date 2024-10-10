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Фанат высмеял Леброна Джеймса из-за вопроса игрока «Лейкерс»

Фанат высмеял Леброна Джеймса из-за вопроса игрока «Лейкерс»
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Один из фанатов высмеял форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, ответив на его вопрос.

«Может кто-нибудь, пожалуйста, объяснить мне, почему мы садимся на самолёт и направляемся в Милуоки на одну предсезонную игру!?» – написал Леброн Джеймс в социальной сети X (ранее Twitter).

На что один из фанатов в комментариях ответил: «Привет, Леброн, это Грег. Причина этого в том, что, если бы ты ехал туда, это заняло бы более 29 часов, поэтому я предполагаю, что твои тренеры подумали, что было бы эффективнее лететь. Надеюсь, это поможет тебе».

Напомним, матч между «Милуоки Бакс» и «Лейкерс» состоится 11 октября в 3:00 мск.

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