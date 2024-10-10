Кендрик Перкинс: Пламли способен привести «Финикс Санз» к чемпионству

Чемпион НБА 2008 года, а также известный аналитик в мире баскетбола Кендрик Перкинс считает, что 34-летний американский баскетболист, играющий на позиции центрового, Мэйсон Пламли, который в этом году подписал однолетний контракт с «Финикс Санз», способен привести эту команду к чемпионству.

«Этот парень, Мэйсон Пламли — это очень ценный игрок для этой команды. В каждой команде, в которой он был, он помогал им перемещать игру в чужую корзину», — написал Перкинс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, до лета этого года Пламли выступал за «Лос-Анджелес Клипперс», но в июле 2024 года у него закончился контракт с клубом, который не был продлён.