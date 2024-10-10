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Дрэймонд Грин рассказал, когда понял, что Клэй Томпсон покинет «Голден Стэйт»

Дрэймонд Грин рассказал, когда понял, что Клэй Томпсон покинет «Голден Стэйт»
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился историей, когда он понял, что Клэй Томпсон покинет клуб в межсезонье.

По информации ESPN, Грин в один из дней вёз жену и детей на вечеринку, когда у него зазвонил телефон. Ему позвонил Томпсон. Дрэймонд сразу же понял, что что-то не так, так как за 12 лет в команде Клэй редко вообще кому-либо звонил по телефону, не говоря уже о разговоре около пяти минут и более. Грин после того, как положил трубку, сказал супруге: «Он ушёл. Он ещё пока этого не сказал, но его больше нет (в команде)».

Напомним, Томпсон в межсезонье подписал контракт с «Даллас Маверикс». В составе «Голден Стэйт» Клэй стал четырёхкратным чемпионом НБА, играя в стане «воинов» 12 лет.

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