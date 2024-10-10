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Фото: известная американская гимнастка Джордан Чайлз с главным трофеем НБА

Фото: известная американская гимнастка Джордан Чайлз с главным трофеем НБА
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Серебряный призёр олимпийских игр, американская гимнастка Джордан Чайлз сфотографировалась с главным непереходящим трофеем чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которым награждается команда, победившая в финальной серии плей-офф. Текущий обладатель этого трофея — «Бостон Селтикс».

Джордан Чайлз с главным трофеем НБА

Джордан Чайлз с главным трофеем НБА

Фото: Пресс-служба баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

Свою следующую игру «Бостон Селтикс» проведёт 13 октября на выезде в Филадельфии, где в рамках предсезонных матчей сыграет с «Филадельфией Севенти Сиксерс». В предыдущем матче «Бостон» выиграл с разгромным счётом (104:130) в выездной игре против «Денвер Наггетс». Что касается «Филадельфии Севенти Сиксерс», то они не смогли дожать на выезде «Нью-Йорк Никс» и уступили со счётом 115:118.

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