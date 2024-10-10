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«Чёртов Келли Убре». Джимми Батлер — о травме перед стартом плей-офф 2024 года

«Чёртов Келли Убре». Джимми Батлер — о травме перед стартом плей-офф 2024 года
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Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер поделился ощущениями от получения травмы перед стартом плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года, в которой был замешан игрок «Филадельфии Сиксерс» Келли Убре.

«Сразу после игры мы сделали МРТ, и там было написано, что у меня сильное растяжение передней крестообразной связки… Чёртов Келли Убре прыгал в воздухе, выполняя борцовские приёмы на людях, это безумие! Я был так уверен в своих способностях. Я тогда говорил: «Да, мы это сделаем». Травмы случаются, чувак. Чёрт побери, травмы случаются», – сказал Джимми Батлер в сериале Starting 5 от Netflix.

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