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«Все с ума посходили». Энтони Эдвардс высмеял чемпиона НБА

«Все с ума посходили». Энтони Эдвардс высмеял чемпиона НБА
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высмеял форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума во время встречи команд в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2023/2024.

«Вы видели, как Тейтум пытался вывести меня из себя, дважды он подставился. Тейтум нёс чушь, говорил: «Да, я здесь», а потом я ему ответил: «Я снова вернусь» [на паркет после замены]. Говорил о лучшем игроке лиги, все с ума посходили», – сказал Энтони Эдвардс в сериале Starting 5 от Netflix.

Напомним, матч проходил 6 ноября, в нём победу одержала «Миннесота» со счётом 114:109. Эдвардс тогда набрал 38 очков, девять подборов и семь передач.

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