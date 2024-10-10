Видео: атмосфера на американской арене, где играет россиянин Егор Дёмин

Российский баскетболист Егор Дёмин провёл выставочный матч за университет Бригама Янга (BYU) на домашней арене в городе Прово (штат Юта). Появилось видео атмосферы на площадке в США.

Атмосфера на американской арене, где играет россиянин Егор Дёмин:

В матче Дёмин провёл на паркете 29 минут и завершил встречу с показателями в 12 очков, восемь подборов и девять передач, немного не дотянув до трипл-дабла. Первый официальный матч BYU пройдёт 31 октября с «Колорадо Кристиан» в рамках подготовки к старту сезона в американской студенческой лиге NCAA.

Напомним, 18-летний Егор ранее выступал за юниорскую команду мадридского «Реала». Вместе с клубом из столицы Испании россиянин дважды стал победителем молодёжной Евролиги.