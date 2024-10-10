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Мэтт Барнс рассказал, почему Джей Джей Редик добьётся успеха в «Лейкерс»

Мэтт Барнс рассказал, почему Джей Джей Редик добьётся успеха в «Лейкерс»
Джей Джей Редик
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Экс-игрок лиги НБА (Национальной баскетбольной ассоциации), а также ведущий известного подкаста All The Smoke Мэтт Барнс рассказал, почему новый тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик должен добиться успеха с этой командой.

«Я думаю, что у моего бывшего товарища по команде Джей Джей Редика появилась потрясающая возможность. Я думаю, что у него наступило самое горячее время в спорте и он должен быть готов. Джей Джей — один из тех прекрасных баскетбольных умов. Он также обаятельный, отличный парень, способный найти язык с любым игроком. Но он также и требует уважения — Джей Джей не будет нянькаться с кем-либо, он уважает всех своих подопечных спортсменов и требует такого же отношения к себе», — приводит слова Барнса Сlutchpoints.

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