«Ты должен смириться». Известный журналист раскритиковал Леброна Джеймса

Известный североамериканский журналист Скип Бэйлесс раскритиковал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, ссылаясь на его огромную зарплату.

Ранее Леброн выложил пост в социальной сети X (ранее Twitter): «Может кто-нибудь, пожалуйста, объяснить мне, почему мы садимся на самолёт и направляемся в Милуоки на одну предсезонную игру!?»

На что Скип Бэйлесс ответил ему. «Леброн! Они платят тебе $ 50 млн в год. Если они говорят, что тебе нужно лететь в Милуоки на предсезонную игру, ты просто должен смириться с этим и выдержать. Да, кто-то делает кому-то крупное деловое одолжение – ты знаешь, как это работает. Но просто будь лидером и пройди через это».