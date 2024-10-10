Эксперт назвал команду НБА, которая станет следующей династией

Баскетбольный обозреватель Том Хаберстро высказал мнение, что «Оклахома-Сити Тандер» может стать следующей командой-династией. Как считает Хаберстро, у «Оклахомы» больше шансов стать такой командой, чем у «Бостон Селтикс».

«Бостон Селтикс»? Это безумие. Если мы говорим о династии, это будет команда, в которой в основном играют парни в возрасте до 25 лет. И если бы я выбирал кого-то, то остановил бы свой выбор на «Оклахоме», — сказал Хаберстро на канале Yahoo! Sports в YouTube.

Ранее нескольких игроков «Тандер» попросили написать фамилию главного тренера команды Марка Дэйгнолта, однако большинство допустили ошибку при написании.

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