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Трёхкратный чемпион НБА объявил о завершении карьеры в 37 лет

Трёхкратный чемпион НБА объявил о завершении карьеры в 37 лет
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэнни Грин принял решение завершить карьеру. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальных сетях.

«Никогда не думал, что буду писать эти строки, хоть и догадывался, что этот день настанет. Моя жизнь была связана с этой игрой, благодаря которой я познакомился с невероятными людьми. Всего этого я не смог бы достичь без поддержки. Я тот, кто есть, благодаря вам, и спасибо вам за это! С нетерпением жду следующей главы своей жизни», — написал Грин.

Дэнни становился чемпионом с «Сан-Антонио Спёрс», «Торонто Рэпторс и «Лос-Анджелес Лейкерс». В настоящий момент Грину 37 лет.

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