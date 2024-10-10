Мэтт Барнс назвал двух величайших игроков НБА

Экс-игрок НБА и чемпион лиги Мэтт Барнс признался, что хотел бы видеть лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в одной команде. Мэтт также назвал их величайшими игроками.

«Как же я на это надеюсь. Это два величайших игрока. Это два величайших игрока моего поколения. Как же здорово они играют друг против друга. Как же здорово Леброн умеет обращаться с мячом», — приводит слова Барнса RG.

Ранее популярный североамериканский журналист Скип Бэйлесс раскритиковал Джеймса, обратив внимание на его огромную зарплату. Бэйлесс прокомментировал слова Леброна про необходимость отправляться на самолёте в Милуоки на одну предсезонную игру.

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Леброн эмоционально отреагировал на вопрос про свой возраст: