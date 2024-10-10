Марк Кьюбан рассказал, как Коби Брайанта чуть не обменяли в «Даллас»

Совладелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал, как его команда чуть не получила прославленного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. Как признался Кьюбан, сделки, по его мнению, была практически завершена.

«Всё уже было практически завершено. Я поговорил с владельцем «Лос-Анджелеса» Джерри Бассом, и мы кое на чём остановились. Коби был согласен. В сделку должны были включить Джоша Ховарда, Джейсона Терри и пики… Я действительно думал, что всё уже решено», — сказал Кьюбан в подкасте Шакила О’Нила.

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

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