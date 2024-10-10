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«Молюсь». Чемпион НБА назвал звёздный дуэт, который хочет видеть в одной команде

«Молюсь». Чемпион НБА назвал звёздный дуэт, который хочет видеть в одной команде
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Экс-игрок НБА и чемпион лиги Мэтт Барнс высказал мнение, что для болельщиков было бы здорово увидеть Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») и Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз») в одной команде.

«Как болельщик я молюсь, чтобы это произошло с ними обоими. Даже если в итоге они не выиграют. Было бы здорово, если бы все просто смогли это увидеть. За эти годы у них было так много великих матчей, что было бы потрясающе увидеть, как они завершат свои карьеры вместе», — приводит слова Барнса издание RG.

Недавно один из болельщиков высмеял Леброна, ответив на его вопрос.

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