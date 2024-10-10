Леброн высказался о медработнице, которая спасала жизнь Бронни после остановки сердца

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс встретился с медработницей Эрин, которая спасала жизнь его сыну Бронни, у которого в конце июля прошлого года случилась остановка сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

«Спасатель в буквальном смысле этого слова. Она наряду с другими медработниками – причина того, что Бронни сейчас жив, улыбается, процветает и делает то, что должен делать любой 19-летний парень. Он реализует свою мечту», — сказал Джеймс в документальном сериале Starting 5.

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Предсезонная тренировка Бронни Джеймса: