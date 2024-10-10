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«Не делайте этого». Американский актёр рассказал, как встречался с бывшей девушкой О’Нила

«Не делайте этого». Американский актёр рассказал, как встречался с бывшей девушкой О’Нила
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Американский комик и актёр Деон Коул рассказал, как однажды встречался с бывшей девушкой легендарного игрока НБА Шакила О’Нила.

«Никогда не имейте близость с кем-то после Шака. Просто не делайте этого. Почему я сам это сделал? В тот момент я ничего не знал. Она сказала мне позже. И я такой: «Убирайся отсюда к чёртовой матери». Ей следовало говорить об этом раньше: «Привет, меня зовут так-то, и я делаю это с Шаком». Тогда любой бы сказал: «А, ну что ж, приятно было познакомиться», — сказал Коул в эфире Club Shay Shay.

Ранее сообщалось, что компания, акционером которой является Шакил, совершила сделку более чем на $ 1 млрд.

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