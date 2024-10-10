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Инсайдер ответил, когда состоится первый официальный матч Леброна и Бронни за «Лейкерс»

Инсайдер ответил, когда состоится первый официальный матч Леброна и Бронни за «Лейкерс»
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Известный инсайдер Шэмс Чарания рассказал, когда может состояться первая совместная игра лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и его сына Бронни, который был выбран «озёрниками» на драфте НБА 2024 года. По словам Чарании, это событие должно состояться в первом же матче «Лос-Анджелеса» в регулярном чемпионате НБА предстоящего сезона. Ранее Леброн и Бронни сыграли вдвоём в предсезонном матче.

«Очень и очень скоро мы будем свидетелями истории. Насколько мне известно, в «Лейкерс» ожидают, что первая игра отца и сына состоится уже в ночь открытия, 22 октября, с «Миннесотой Тимбервулвз», на «Крипто.ком Арене». Таков план, такова надежда», — сказал Чарания в эфире Get Up.

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Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте:

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