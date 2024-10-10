«Мы перестали играть». Хавьер Паскуаль – о победе «Зенита» в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о победе команды, одержанной в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (81:78). Игра проходила 9 октября в Санкт-Петербурге.

«Это один из тех матчей, после которого можно сказать, что более или менее это была нормальная игра до конца третьей четверти. С нашими ошибками в первой половине, с нашими проблемами мы имели преимущество в 15 очков в начале последнего периода. И то, что случилось в последней четверти, не должно происходить. Мы перестали играть, перестали обороняться. В нападении мы стали немного эгоистичными, перестали делиться мячом. И ещё мы перестали забивать, потому что были неэффективны. В некоторых ситуациях у нас были открытые броски, а мы промахивались. Мы набрали 21-21-27 очков в первых трёх четвертях. Не может быть, чтобы в последней мы забили 12», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Зенит» на выезде сыграет с московским ЦСКА. Матч состоится 13 октября и начнётся в 17:00 мск.

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