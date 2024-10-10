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«Мы перестали играть». Хавьер Паскуаль – о победе «Зенита» в матче с «Пари НН»

«Мы перестали играть». Хавьер Паскуаль – о победе «Зенита» в матче с «Пари НН»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о победе команды, одержанной в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (81:78). Игра проходила 9 октября в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 78
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Бэйкон - 24, Пойтресс - 14, Мун - 13, Спеллмен - 11, Хантер - 7, Захаров - 4, Фрейзер - 3, Жбанов - 3, Воронцевич - 2, Щербенев, Карасёв, Вольхин
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 20, Доукинс - 11, Гант - 10, Джуришич - 10, Чадов - 9, Бабурин - 9, Хвостов - 5, Наталл - 4, Ганькевич, Хоменко, Карпенков, Зоткин

«Это один из тех матчей, после которого можно сказать, что более или менее это была нормальная игра до конца третьей четверти. С нашими ошибками в первой половине, с нашими проблемами мы имели преимущество в 15 очков в начале последнего периода. И то, что случилось в последней четверти, не должно происходить. Мы перестали играть, перестали обороняться. В нападении мы стали немного эгоистичными, перестали делиться мячом. И ещё мы перестали забивать, потому что были неэффективны. В некоторых ситуациях у нас были открытые броски, а мы промахивались. Мы набрали 21-21-27 очков в первых трёх четвертях. Не может быть, чтобы в последней мы забили 12», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Зенит» на выезде сыграет с московским ЦСКА. Матч состоится 13 октября и начнётся в 17:00 мск.

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