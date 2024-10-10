Леброн Джеймс рассказал, без какого человека не добился бы успеха в НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о роли своей жены Саванны в его карьере, подчеркнув, что поддержка супруги стала ключом к его успеху на площадке и за её пределами.

«Саванна позволила мне добиться в моей карьере и в моём путешествии того, чего я хотел. Ведь она знала, что я хотел быть величайшим из величайших. И Саванна позволила мне это сделать. Она как бы сказала мне не беспокоиться и дала понять, что позаботится о порядке в доме. Без неё я бы не стал тем, кем являюсь сегодня», — сказал Джеймс в документальном сериале Starting 5.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания рассказал, когда может состояться первая совместная игра Леброна и его сына Бронни.

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