Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс рассказал, без какого человека не добился бы успеха в НБА

Леброн Джеймс рассказал, без какого человека не добился бы успеха в НБА
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о роли своей жены Саванны в его карьере, подчеркнув, что поддержка супруги стала ключом к его успеху на площадке и за её пределами.

«Саванна позволила мне добиться в моей карьере и в моём путешествии того, чего я хотел. Ведь она знала, что я хотел быть величайшим из величайших. И Саванна позволила мне это сделать. Она как бы сказала мне не беспокоиться и дала понять, что позаботится о порядке в доме. Без неё я бы не стал тем, кем являюсь сегодня», — сказал Джеймс в документальном сериале Starting 5.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания рассказал, когда может состояться первая совместная игра Леброна и его сына Бронни.

Материалы по теме
Инсайдер ответил, когда состоится первый официальный матч Леброна и Бронни за «Лейкерс»

У кого больше всех очков в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android