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«Панатинаикос» победил «Баварию» в Евролиге

«Панатинаикос» победил «Баварию» в Евролиге
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Завершился матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались греческий клуб «Панатинаикос» и «Бавария» (Мюнхен, Германия). Игра закончилась победой хозяев площадки со счётом 94:79 (25:16, 22:18, 19:24, 28:21).

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
94 : 79
Бавария
Мюнхен, Германия
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Бранкович, Букер, Мадар

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий центровой «Панатинаикоса» Матиас Лессор. На его счету 22 очка, шесть подборов и одна результативная передача. В составе «Баварии» лучшую результативность показал центровой Девин Букер. В его активе 15 очков, семь подборов и три результативные передачи.

В следующем туре соревнований «Панатинаикос» на выезде сыграет с «Парижем». Встреча состоится 15 октября и начнётся в 21:30 мск. «Бавария» в следующем туре регулярного чемпионата отправится в гости к «Партизану». Матч пройдёт 15 октября. Его начало запланировано на 21:45 мск.

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