«Панатинаикос» победил «Баварию» в Евролиге

Завершился матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались греческий клуб «Панатинаикос» и «Бавария» (Мюнхен, Германия). Игра закончилась победой хозяев площадки со счётом 94:79 (25:16, 22:18, 19:24, 28:21).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий центровой «Панатинаикоса» Матиас Лессор. На его счету 22 очка, шесть подборов и одна результативная передача. В составе «Баварии» лучшую результативность показал центровой Девин Букер. В его активе 15 очков, семь подборов и три результативные передачи.

В следующем туре соревнований «Панатинаикос» на выезде сыграет с «Парижем». Встреча состоится 15 октября и начнётся в 21:30 мск. «Бавария» в следующем туре регулярного чемпионата отправится в гости к «Партизану». Матч пройдёт 15 октября. Его начало запланировано на 21:45 мск.