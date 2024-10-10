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Игрок «Зенита» Жбанов — о матче с ЦСКА: нам выходные не нужны, летим в Москву побеждать

Игрок «Зенита» Жбанов — о матче с ЦСКА: нам выходные не нужны, летим в Москву побеждать
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Атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов высказался о предстоящем матче с ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Игра состоится 13 октября в Москве. Её начало запланировано на 17:00 мск. Ранее «Зенит» добыл победу в матче с клубом «Пари Нижний Новгород» (81:78).

«Да, да, восстановимся. Уже начинаем тренироваться без выходных. Нам выходные не нужны. Работаем дальше, будем готовиться. И полетим в Москву побеждать», — приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».

Ранее о победе в матче с «Нижним Новгородом» мнением поделился главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Хавьер Паскуаль.

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