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Реал Мадрид — Партизан Белград. Прямая трансляция
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«Реал» победил «Партизан» в матче Евролиги

«Реал» победил «Партизан» в матче Евролиги
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Завершился матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и белградский «Партизан». Игра закончилась победой хозяев площадки со счётом 93:86 (24:24, 26:23, 18:17, 25:22).

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
93 : 86
Партизан
Белград, Сербия
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Rathan-Mayes, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Ибака, Тавареш, Льюль, Feliz, Ндиайе
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Копривица, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Lakic, Джонс

Наилучшую результативность в составе победителей показал форвард Серж Ибака. На его счету 15 очков, семь подборов, а также три результативные передачи. Среди игроков «Партизана» чаще всего кольцо соперников поражал защитник Карлик Джонс. В его активе 15 очков, один подбор и две результативные передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Реал» на выезде встретится с другим испанский клубом – «Басконией». Игра пройдёт 15 октября и начнётся в 21:30 мск. «Партизан» в следующем туре примет «Баварию». Игра состоится также 15 октября и начнётся в 21:45 по московскому времени.

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