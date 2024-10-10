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Результаты всех матчей Евролиги 10 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 10 октября, турнирная таблица
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В четверг, 10 октября, состоялось четыре матча 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 10 октября:

«Анадолу Эфес» – «Фенербахче» – 78:83;
АСВЕЛ – «Виртус» – 87:85;
«Панатинаикос» – «Бавария» – 94:79;
«Реал» Мадрид – «Партизан» – 93:86.

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
10 октября 2024, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
78 : 83
Фенербахче
Стамбул, Турция
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Уиллис
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Zagars, Колсон, Марьянович, Берч
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
87 : 85
Виртус
Болонья, Италия
АСВЕЛ: Харрисон, Скофилд, Кауди, Маледон, Ловернь, Джексон, де Коло, Sako, Лайти, Ндиайе, Блэк
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Morgan, Полонара, Диуф, Жижич, Tucker
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
94 : 79
Бавария
Мюнхен, Германия
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Бранкович, Букер, Мадар
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
93 : 86
Партизан
Белград, Сербия
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Rathan-Mayes, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Ибака, Тавареш, Льюль, Feliz, Ндиайе
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Копривица, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Lakic, Джонс

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин.

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл действующего в тот момент обладателя титула «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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