Результаты всех матчей Евролиги 10 октября, турнирная таблица

В четверг, 10 октября, состоялось четыре матча 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.
Результаты матчей Евролиги 10 октября:
«Анадолу Эфес» – «Фенербахче» – 78:83;
АСВЕЛ – «Виртус» – 87:85;
«Панатинаикос» – «Бавария» – 94:79;
«Реал» Мадрид – «Партизан» – 93:86.
В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин.
Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл действующего в тот момент обладателя титула «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).
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