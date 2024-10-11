Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

The Athletic предположил, какое место будет у Дёмина на драфте НБА 2025 года

The Athletic предположил, какое место будет у Дёмина на драфте НБА 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Автор издания The Athletic Сэм Весени предположил, как распределятся места между игроками на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. По мнению эксперта, под первым пиком уйдёт американец Купер Флэгг. Россиянину Егору Дёмину обозреватель прогнозирует 23-е место.

Весени выразил сомнение в способности Дёмина стабильно завершать атаки в «краске» или в прыжке, при этом отметил его умения распасовщика и видение площадки.

«Возможное появление разыгрывающего такого размера делает его одним из тех игроков, за которыми мне больше всего будет интересно наблюдать в этом сезоне. Но есть несколько конкретных вопросов, на которые скауты ждут от него ответов, даже несмотря на всю их заинтересованность», — резюмировал эксперт.

Материалы по теме
«Его способности особенные». Егор Дёмин был близок к трипл-даблу в первом матче в США!
«Его способности особенные». Егор Дёмин был близок к трипл-даблу в первом матче в США!

Атмосфера на американской арене, где играет россиянин Егор Дёмин:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android