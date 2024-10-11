The Athletic предположил, какое место будет у Дёмина на драфте НБА 2025 года

Автор издания The Athletic Сэм Весени предположил, как распределятся места между игроками на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. По мнению эксперта, под первым пиком уйдёт американец Купер Флэгг. Россиянину Егору Дёмину обозреватель прогнозирует 23-е место.

Весени выразил сомнение в способности Дёмина стабильно завершать атаки в «краске» или в прыжке, при этом отметил его умения распасовщика и видение площадки.

«Возможное появление разыгрывающего такого размера делает его одним из тех игроков, за которыми мне больше всего будет интересно наблюдать в этом сезоне. Но есть несколько конкретных вопросов, на которые скауты ждут от него ответов, даже несмотря на всю их заинтересованность», — резюмировал эксперт.

Атмосфера на американской арене, где играет россиянин Егор Дёмин: