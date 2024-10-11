«Мы сходили с ума». Паскуаль – об ошибках «Зенита» на старте этого сезона Единой лиги

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород» (81:78) поделился мнением об игровых сложностях, с которыми команда столкнулась на старте соревнований. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга провёл шесть матчей, в которых одержал пять побед. Единственное поражение подопечным Паскуаля нанёс краснодарский «Локомотив-Кубань» (76:83).

«Каждая игра — это урок. Мы усвоили, что матч не считается законченным, пока не прозвучит финальная сирена. И игра с «Локомотивом» отражает это… Мы не можем терять концентрацию ни по какой причине.

И мы сходили с ума из-за некоторых ситуаций. Мы должны стараться обращать внимание только на то, что мы можем контролировать. Итак, в начале сезона обычно происходило вот что. Вы пропускаете в нападении, и после этого у вас не всё в порядке в обороне. Вы пропускаете в обороне, после этого у вас не все в порядке в нападении. Это то, что мы пытаемся помочь игрокам изменить. Это не имеет значения. Вы можете допустить несколько ошибок, но вы не можете совершить две ошибки подряд. Поэтому, если вы пропустите один удар, после этого вам придётся хорошо защищаться. Или, если у вас не получается хорошо защищаться, играйте хорошо в нападении. Но для этого нам нужно время», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

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