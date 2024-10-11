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Леброн Джеймс заработал технический фол в предсезонном матче НБА

Леброн Джеймс заработал технический фол в предсезонном матче НБА
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло ничейный — 62:62.

НБА — предсезонные матчи
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
3-я четверть
77 : 74
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Лиллард, Боучэмп, Трент-мл., Ливингстон, Портис, Лопес, Принс, Роллинз, Роббинс, Умуде, Pasecniks, Грин, Smith, Миддлтон, Akinjo, Коннотон, Адетокунбо, Джексон, Райт, Johnson
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Knecht, Реддиш, Винсент, James, Колоко, Хэйс, Кристи, Каслтон, Ривз, Льюис, Джеймс, Хатимура, Гудвин, Olivari, Келли, Traore

Легкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в конце второй четверти предпринял попытку пройти под кольцо, но не смог завершить атаку точным броском. После этого Джеймс вступил в спор с судьями, считая, что были нарушены правила. В результате Леброн получил технический фол.

ВИДЕО

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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