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Клэй Томпсон набрал первые очки за «Даллас» в предсезонном матче НБА

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 79:63 в пользу гостевой команды.

Новоиспечённый атакующий защитник «Далласа» Клэй Томпсон в начале второй четверти набрал первые неофициальные очки в составе техасского клуба. Томпсон получил передачу от защитника Спенсера Динвидди, а затем исполнил точный трёхочковый бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».