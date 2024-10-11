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Клэй Томпсон набрал первые очки за «Даллас» в предсезонном матче НБА

Клэй Томпсон набрал первые очки за «Даллас» в предсезонном матче НБА
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 79:63 в пользу гостевой команды.

НБА — предсезонные матчи
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
102 : 107
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Даллас Маверикс: Гэффорд - 15, Харди - 12, Ирвинг - 12, Проспер - 10, Динвидди - 10, Томпсон - 10, Маршалл - 6, Sharp - 6, Гортман - 6, Гримс - 5, Лайвли - 4, Пауэлл - 4, Лоусон - 2, Miller, Уильямс, Эдвардс, Вашингтон, Клебер , Дончич, Моррис
Юта Джаз: Маркканен - 26, Джордж - 14, Коллинс - 14, Кларксон - 13, Секстон - 12, Сенсабо - 10, Кесслер - 9, Williams - 4, Collier - 3, Хендрикс - 2, Миллз, Престон, Юбэнкс, Михайлюк, Filipowski, Поттер, Джузэнг, Чьебв

Новоиспечённый атакующий защитник «Далласа» Клэй Томпсон в начале второй четверти набрал первые неофициальные очки в составе техасского клуба. Томпсон получил передачу от защитника Спенсера Динвидди, а затем исполнил точный трёхочковый бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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