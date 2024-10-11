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Яннис Адетокунбо поставил роскошный блок-шот Леброну Джеймсу в предсезонном матче НБА

Яннис Адетокунбо поставил роскошный блок-шот Леброну Джеймсу в предсезонном матче НБА
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 89:74 в пользу домашней команды.

НБА — предсезонные матчи
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
102 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Портис - 23, Адетокунбо - 20, Johnson - 13, Лиллард - 8, Роббинс - 5, Боучэмп - 4, Ливингстон - 4, Pasecniks - 4, Smith - 4, Коннотон - 4, Трент-мл. - 3, Роллинз - 3, Грин - 3, Принс - 2, Джексон - 2, Лопес, Умуде, Миддлтон, Akinjo, Райт
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 14, Knecht - 13, Дэвис - 11, Джеймс - 11, Olivari - 11, Льюис - 9, Винсент - 8, Кристи - 8, Расселл - 6, Хэйс - 6, Каслтон - 4, Traore - 4, Худ-Скифино - 2, Вандербилт, Реддиш, James, Колоко, Ривз, Гудвин, Келли

В начале второй четверти тяжёлый форвард и один из лидеров «Милуоки» Яннис Адетокунбо стал автором эффектного момента, заблокировав в быстром отрыве лёгкого форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

ВИДЕО

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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