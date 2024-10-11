Яннис Адетокунбо поставил роскошный блок-шот Леброну Джеймсу в предсезонном матче НБА

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 89:74 в пользу домашней команды.

В начале второй четверти тяжёлый форвард и один из лидеров «Милуоки» Яннис Адетокунбо стал автором эффектного момента, заблокировав в быстром отрыве лёгкого форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

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Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».